T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/273

Karar No:2024/139



İLAN VARAKASI



KATILAN : ABDULLAH ALMUHAMMED, Daur ve Cemile oğlu, 01/01/2005 HALEP doğumlu, Saadetdere Mahallesi 1062 Sokak No:48 D:1Esenyurt/İST. TC Kimlik No:99111936346

SANIK : TOLGA TUNA ÇARKÇI, Süleyman Şakir ve Selma oğlu, 26/09/1978 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Silivrikapı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Büyükşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:47F İç Kapı No:2Beylikdüzü/İST. TC Kimlik No:17057315896

MÜDAFİ : Av. EMRAH İLARSLAN, Bahçeşehir 1 Kısım Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. Vaditepe Göl Evleri B Blok K.2 D.7 Bahçeşehir/İST.

TUTUKLAMA - TAHLİYE : tutuklama: 11/02/2023,tahliye : 02/08/2023

SUÇ : Kasten Yaralama,

SUÇ TARİHİ-YERİ : 11/02/2023 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 23/10/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda "Kasten Yaralama" (TCK.nun 86/1 mad.)" suçundan 2 YIL 3 AY HAPİS cezası, TCK.nın 53/1-2-3 Madde ve Fıkralarının UYGULANMASI ve 5237 Sayılı TCK.nın 58/6 maddesi gereğince 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1-c maddesine göre (2.KEZ) MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE mahkumiyet kararı verildiği, sanık müdafi Av. EMRAH İLARSLAN 26/11/20224 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunduğu, dosyada katılan olarak bulunan ABDULLAH ALMUHAMMED'e beyan adresine gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği, müştekinin yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.