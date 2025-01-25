T.C.

BÜYÜKCEKMECE

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI



DOSYA NO : 2024/723 Esas

KARAR NO : 2024/245



GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA



SANIK : AZAT SAHETLIYEV, Dortgulı ve Ogulmaral oğlu, 1997 Türkmenistan doğumlu, Akçaburhaz Mah. 3004. Sk. No:75 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 12/07/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 27/11/2024



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık Azat Sahetlıyev'in katılana karşı bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan TCK'nun 142/2-h maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, suç konusunun önemi, suçun işlendiği yer, sanığın güttüğü amaç, kastının yoğunluğu göz önüne alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında şartları oluşmadığından başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen cezanın miktarı itibari ile sanık hakkında kurulan HÜKMÜN CMK 231/6 MADDESİ UYARINCA AÇIKLAMASININ GERİ BIRAKILMASINAKARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği, maktu vekalet ücretinin tamamına hükmedilerek, 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine,

Dair,verilen kararlarda kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca hatırlatılarak, tarafların yokluğunda, talebe uygun karar verildi. 27/11/2024

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.24/01/2025