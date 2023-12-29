T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



"Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçundan Halil ve Anis oğlu Afganistan 1995 d.lu sanık Samira HASANZADE hakkındaki yargılamada 2019/155 E,2023/1792 K sayılı 12.12.2023 tarihli karar ile 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 md uyarınca açılan kamu davasının "Durmasına" seri muhakeme işlemlerinin uygulanması amacı ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine dair yokluğunda verilen karar tebligata yarar adresi bulunamayan sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine gidilmiş, işbu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, teblig tarihinden sonraki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen teblig olunur.