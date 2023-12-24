T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1116 Esas

KARAR NO : 2023/1466

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile yapılan yargılamada Burhanettin ve Dilek oğlu, 14/08/1985 doğumlu, Elazığ, Merkez, Yolüstü mah/köy nüfusuna kayıtlı Müşteki GÖKHAN ÇETİNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.21/12/2023