T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2016/428 Esas

KARAR NO : 2024/310



Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Kamu Malına Zarar Verme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile 29/11 sayılı yasanın 31/32 maddeleri gereğince yapılan yargılama sonucunda CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine, TCK'nın 152/1.a maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 8 AY HAPİS (TECİLLİ) ve TCK'nın 51/3 maddesi gereğince 2 denetime tabi tutulmasına, TCK'nın 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve İlham oğlu, 02/01/1998 doğumlu SURİYE nüfusuna kayıtlı MUHAMMET ALİ BULU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden, hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.

4-Beraat ve Mahkumiyet kararı yönünden, hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 31.05.2024