        T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 08.11.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        BURSA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/182 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/182 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10261 Ada 8 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Kargir Ev ve Samanlık" olan 864,93 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Parsel Gediz Sokak ile Cumhuriyet Caddesinde kesişen köşe parsel durumundadır. Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10261 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen serbest nizam, 2 kat konut alanında, bir kısmı da yol alanında kalmaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde 2-3 katlı ve bitişik nizam ve genellikle mesken olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Taşınmaz Gündoğdu Mahallesinin içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10261 Ada 8 Parsel Yüzölçümü : 864,93 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında serbest nizam 2 kat konut alanında kısmende yolda kalmaktadır. Kıymeti : 8.649.300,00 TL KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:02
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:02

        06/11/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02329677
