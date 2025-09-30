Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/176 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 147 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 7.300,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %5-10 arasında meyillidir. Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Hali hazırda taşınmazın 950 m2'lik kısmı üzerinde üzerinde Orman Envali ürünler bulunmakta olup geri kalan kısmı boş tarla olarak kullanılmaktadır. Kuru tarım arazisidir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz; Karacaoba Mahallesi yerleşim alanına kuşuçuşu1.000 metre mesafededir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 147 Parsel Yüzölçümü : 7.300,00 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Bursa Akçalar Nazım ''Tarım Alanında, Ramsar Tampon Alanında ve bir kısmı Yolda' 'kalmaktadır. Kıymeti : 10.950.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı Kanunun 9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır- DSİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:05

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 1116 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 3.800,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %1-2 arasında meyillidir. Zeminde Beşgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur.Kadastro yolu vardır. Sulu tarım arazisidir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz; Karacaoba Mahallesi yerleşim alanına kuşuçuşu1.470 metre mesafede olup Karacaoba ile arasında Bursa-Balıkesir Asfaltı bulunmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 1116 Parsel Yüzölçümü : 3.800,00 m2 İmar Durumu :1/5.000 Ölçekli Bursa Akçalar Nazım ''Tarım Alanında veRamsar Tampon Alanında ''kalmaktadır. Kıymeti: 4.560.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:6200 Sayılı Kanunun 9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:05

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 418 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 13.000,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %3-4 arasında meyillidir. Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil olmak üzere her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Kuru tarım arazisidir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde inşaat veya tarımsal bir yapı veya başka bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz; Karacaoba Mahallesi yerleşim alanına kuşuçuşu2.250 metre mesafededir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 418 Parsel Yüzölçümü : 13.000,00 m2 İmar Durumu :1/5.000 Ölçekli Bursa Akçalar Nazım ''Tarım Alanında ve Ramsar Tampon Alanında ''kalmaktadır. Kıymeti: 15.600.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Kanunun 9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır. - DSİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.