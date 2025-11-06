Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/550 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/550 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Dosyada mevcut 14.05.2025 sorgu tarihli taşınmaza ait tapu kaydında;Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mah., 746 Ada, 2 Parsel nolu 149,00 m² yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Üç Katlı Ev” vasfındaki taşınmazın Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Geregince Imar Mevzuatına Aykırıdır. açıklamaları bulunmaktadır.İmar ve Ruhsat Durumu Osmangazi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün E-90001332-622.02-349398 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde;Kıymet takdirine konu Yenikaraman Mahallesi, 746 Ada 2 Parsel ile ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 1/1000 Ölçekli Hürriyet- Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen bitişik nizam 3 kat ticaret alanında, kısmen yolda kalmakta iken; Söz konusu parselin bulunduğu plan Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 13.01.2025 tarih ve E:2022/1920, K:2025/9 sayılı kararıyla iptal edildiğinden imar durumu belgesi hazırlanamadığı, yapılan arşiv araştırmasında ilgili taşınmaza ait yapı ruhsat kaydına rastlanmadığı,Kentsel Tasarım Müdürlüğünce; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmamakta olduğu, ayrıca söz konusu yapı, riskli yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında imal edilmediği,Mali Hizmetler Müdürlüğünce; taşınmazın cepheli olduğu Yenikaraman Mah., 2.İhsaniye Caddesinin 2025 yılı arsa birim değerinin 3.053,92 TL olduğu belirtilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazda borçlunun 1/1 hissesinin bulunduğu anlaşılmış olup 1/1000 Ölçekli Plan gereği Arsa vasfı ile değerlendirilecek parselin üzerinde borçlunun hissesinin yer aldığı bir adet kargir bina bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. Parselin giriş kısmında üç katlı kargir yapı bulunmaktadır. Yapının zemin, 1., 2. ve çatı kat alanı yaklaşık 115,00'er m² olmak üzere toplam inşaat alanı (4x115,00)= 460,00 m²’dir. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Keşif günü borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda taşınmazın tadilatının devam ettiği gözlemlenmiştir. Binanın ön kısmı kuzey yönünde 2.İhsaniye Caddesine cephelidir. Binada fiiliyatta tadilatın devam ettiği, tatlı imalathanesi olarak kullanılacağı, halihazırda zemin ve çatı katının depo; 1. ve 2. Katın imalathane olarak tadilatına devam edildiği gözlemlenmiştir. İmalathane kısımlarının zemini ve duvarları seramik kaplı olup tavanında spot aydınlatmaları bulunmaktadır. Oda kapıları genellikle pvc doğramalı ve camlı olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta pazlanmaz tezgahları bulunan taşınmazın ıslak hacimlerin (wc) zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Depo olarak kullanılan kısımlarda tadilatın devam ettiği, bir takım duvar, oda, kapı, zemin kaplama, sıva ve boya vb. imalatların bulunduğu gözlemlenmiştir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 2.İhsaniye Caddesine cepheli olup Sanayi Caddesi/Karaman-Hürriyet Metro İstasyonuna 200 m, Mudanya Kavşağına 600 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,80 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın eksik ve üstün özellikleri, mevkii, konumu, yüzölçümü, keşif tarihindeki nitelikleri gibi değerine etki edecek unsurları da göz önünde tutan heyetimiz, taşınmazın hali hazır durumu yönünden incelemelerini yaparak ve tüm objektif unsurları ayrı ayrı mukayese ederek taşınmazın m² birim bedelini 20.000,00 TL/m² olarak tespit ve takdir etmiştir.Yenikaraman Mahallesi 746 Ada, 2 No’lu parsel: Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 1/1’er oranındadır. Arsa= 149,00 m² × 20.000,00 TL/m² =2.980.000,00 TL Yapı Bedeli Kargir Üç Katlı Ev Zemin Kat = 115,00 m² x 17.100,00 TL/m² x (1-0,50) = 983.250,00 TL 1. Kat = 115,00 m² x 17.100,00 TL/m² x (1-0,32) =1.337.220,00 TL 2. Kat = 115,00 m² x 17.100,00 TL/m² x (1-0,32)=1.337.220,00 TL Çatı Kat = 115,00 m² x 17.100,00 TL/m² x (1-0,50)= 983.250,00 TLTOPLAM = 4.640.940,00 TL Bina bedeli hesaplanırken yapı sınıfı belirlendikten sonra halihazır durumu dikkate alınarak (tadilatın devam ettiği) yıpranmaya maruz kalmış yapı değeri nedeniyle değer azalışı dikkate alınmıştır. Taşınmazın Toplam Bedeli = 4.640.940,00 + 2.980.000,00 = 7.620.940,00 TL Kıymeti : 7.620.940,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.