T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/123 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

19/09/2025



İ L A N



Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen vasi/hissedar LİNDA ALEV KAYSER'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2192 Ada 26 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Sekiz Katlı Betonarme ApartmanOfis ve İşyeri" olan 896,40 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 371466/11237280 arsa paylı 1. Kattaki Kat Mülkiyetli 3 bağımsız bölüm numaralı Konut Vasıflı taşınmazın kıymet takdiri 2.250.000,00 TL olarak belirlenmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 2. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde LİNDA ALEV KAYSER 'in raporu kabul etmiş sayılacağı vasi/hissedar LİNDA ALEV KAYSERe ilanen tebliğ olunur.