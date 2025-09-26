Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/741 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/741 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3061 ada, 16 nolu parselde, 14.658,27 m² tapu alanlı, 78 / 14658 arsa "Yedi adet 8 katlı betonarme apartman ve arsası" vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, C Blok, 3. Kat, 13 nolu bağ. böl. tamamı borçlunundur. Yönetim Planı: 02/11/2012 tarihlidir.

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3061 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” sınırları içerisinde kalmakta olup 1/1000 Ölçekli Gökdere Mevkii Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği kapsamında; "Emsal: 1.50 m, Yençok 24.50 m Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı"ndadır. Taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 7210. Sokak, Asilkent Sitesi, No:15, C Blok, İç Kapı No:13 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 7 Normal Kat olmak üzere toplam 9 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 102,91 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 132,83 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 147,00 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmazı borçlunun kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, wc, duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer vardır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmakta ve çevresinde peyzaj alanları, açık otopark bulunup değeri 6.500.000,00-TL'dir.

İmar Durumu: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3061 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” sınırları içerisinde kalmakta olup 1/1000 Ölçekli Gökdere Mev. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği kapsamında; "Emsal: 1.50 m, Yençok 24.50 m Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı"ndadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Türkiye İş Ban.21/04/2025 gün ve 15367 Yev.nolu 1. Der.ipotek kaydı ve "AT Koruma alanı belirtmesi vardır. ( Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı)" şerhi ve icra haciz kaydı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.