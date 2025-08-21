Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/99 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/99 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Yukarıda bilgileri yazılı satışa konu DUBLEKS KONUT vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 15/05/2025 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mah. 718 Ada 1 Nolu Parselde, A Blok 9. Katve Çatı Katı 45 Bağ. Bölüm No ile, 256/26832 Arsa Payıyla, Dubleks Konut Bağımsız Bölüm niteliği ile, 2 Adet 13 Katlı Ap. Ana Taşınmaz Niteliği ile, 4.359,00 m2 Ana Taşınmaz yüzölçümü ile, satışa konu hissesi tamdır. Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, 3 Adet 'Beyan', 1 Adet 'İcrai Haciz' 1 Adet 'Kamu Haczi' 1 Adet 'İpoteğin Paraya Çevrilmesi için Takibe Geçilmiştir' Şerhi ve 2 Adet İpotek Bilgisi mevcuttur.

Taşınmazın Özellikleri: Ana Taşınmaz:4.359 m² arsa üzerinde kurulmuş olan, 2 Bloklu Moda Aris Sitesinde, kıymet takdirine konu dubleks daire A Blokta yer almaktadır. Sitede, güvenlik, müşterek açık yüzme havuzu, kapalı otopark, çocuk oyun alanları mevcuttur. Taşınmaz kat mülkiyetlidir.

Bağımsız Bölüm:Kıymet takdirine konu taşınmaz,A Bloğun en üst katı ve alt katında yer alan 45 nolu dubleks dairedir.Alt katta antre, salon, açık mutfak, 1 oda, banyo ve balkon, üst katında 3 oda, giyinme odası, 2 adet banyo ve teras mevcuttur.Dairede dış kapı çelik kapı,iç kapılar akrilik, pencereler ısıcam renkli pvc doğramadır.Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır.Tavanlarda ışık havuzu tatbik olunmuştur.Mutfakta çimstone tezgah, akrilik dolap, banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi dolaplı lavabo mevcuttur.Daire doğalgaz merkezi pay ölçer sistem ısıtmalıdır.Dairenin iki katta toplam net alanı 201,95 m2 dir.Yapı yıpranma payını % 6 olarak belirlemekteyiz.Raporumuz ekindeki fotoğraflarda halihazır durum görülmektedir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TLKDV Oranı : %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:14

18/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.