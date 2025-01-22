Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/331 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/331 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır

Satışa konu taşınmaz Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1AB Girişi K:1, D:3 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır.

Taşınmazın bulunduğu Sinpaş Bursa Modern Sitesi 24 saat özel güvenlikli olup site içerisinde otopark ve peyzaj alanları, sosyal tesisler, spor ve oyun alanları bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz Cevizli Yalı Evleri, 4. Blok, 1. Katta yer almakta olup asansör bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, merdiven sahanlıkları ve basamakları mermer kaplıdır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire mimari projesine göre giriş holü, koridor, 3 oda, hizmet odası, salon, mutfak, banyo, eb. banyo ve balkondan müteşekkildir. Cevizli Yalı Evlerinin köşesinde yer alan dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları sıvalı ve dekoratif duvar kağıdı kaplı, giriş holü, koridor, salon ve mutfağın zemini seramik, odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları beyaz lake boyalı olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst karşılıklı ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, eb. banyo) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtması doğalgazlıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın heyetimizce yapılan incelemeler neticesinde daire alanı 149,00m² olduğu tespit edilmiştir. Genellikle mesken amaçlı ayrık ve blok nizam binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Yüzölçümü : 149m²

Arsa Payı : 60/19244

İmar Durumu :Var, 1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 6.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tedaş lehine 99 yıl müddetle ana taşınmazın 106,19m²'lik kısmında daimi irtifak hakkı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 11:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.

Satışa konu taşınmaz Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1AB Girişi K:1, D:4 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır.

Taşınmazın bulunduğu Sinpaş Bursa Modern Sitesi 24 saat özel güvenlikli olup site içerisinde otopark ve peyzaj alanları, sosyal tesisler, spor ve oyun alanları bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz Cevizli Yalı Evleri, 4. Blok, 1. Katta yer almakta olup asansör bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, merdiven sahanlıkları ve basamakları mermer kaplıdır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire mimari projesine göre giriş holü, koridor, 3 oda, hizmet odası, salon, mutfak, banyo, eb. banyo ve balkondan müteşekkildir. Cevizli Yalı Evlerinin ortasında yer alan dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları sıvalı ve dekoratif duvar kağıdı kaplı, giriş holü, koridor, salon ve mutfağın zemini seramik, odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları beyaz lake boyalı olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst karşılıklı ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, eb. banyo) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap ve duş kabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtması doğalgazlıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın heyetimizce yapılan incelemeler neticesinde daire alanı 149,00m² olduğu tespit edilmiştir. Genellikle mesken amaçlı ayrık ve blok nizam binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Yüzölçümü : 149m²

Arsa Payı : 60/19244

İmar Durumu :Var, 1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 6.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tedaş Lehine 99 yıl müddetle 106,19m² sahada daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 12:30

19/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.