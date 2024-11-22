Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/527 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/527 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/11/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4150 ada, 2 nolu parselde 2.521,84 m² tapu alanlı, 10 / 355 arsa paylı ve niteliği ‘’ A VE B BLOKTAN OLUŞAN 1 BODRUM 8 NORMAL TOPLAM 9 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmaz üzerinde,bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, B Blok, Zemin Katı, 1 nolu bağımsız bölüm olup borçlu adına tamhisse kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 2. Cadde, Karnur Kardelen Sitesi, B Blok, No:77, İç Kapı No: 1 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu B Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 7 Normal Kat olmak üzere toplam 9 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 90,13 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 107,34 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 121,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfakantre-hol, banyo-wc, wc ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşiminde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Balkonlar ön ve arka cephede olup cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve otopark alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Fundalık Sokak ve 2. Caddesine cephe, Erikli Caddesine 65 m ve Eflak Caddesine ise 500 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Taşınmazın İmar Durumu : Şartname, İlan ve Dosyasındadır

Kıymeti : 3.146.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1. 2 ve 3 derece ipotek kaydı ve icrai hacizler vardır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.