İ L A N



T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/404 Esas

Konu :GAİPLİK HK.

11/11/2024

İ L A N



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bursa Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlğü arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında;

Dava konusu Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 162 ada 10 parsel 57,88 m2yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail'in gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail'e kayyum olarak atanan Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kayyumluk görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail'in mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.