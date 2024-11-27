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        T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/404 Esas
        Konu :GAİPLİK HK.
        11/11/2024

        İ L A N


        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bursa Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlğü arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında;
        Dava konusu Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 162 ada 10 parsel 57,88 m2yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail'in gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmail'e kayyum olarak atanan Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kayyumluk görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, Hasan Kızı Zeyni ve Ahmet Oğlu İsmailİn mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129635
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