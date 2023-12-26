T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİN'DEN İLAN



ESAS NO : 2022/325 Esas

KARAR NO : 2023/504

Davacı , AYŞEGÜL BENLİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Yurdu Kurulması davası nedeniyle; Bursa ili Nilüfer ilçesi Ahmet yesevi mah. 2667 ada 1 nolu parsel a blok 8 nolu bağımsız bölümde davacı Ayşegül Benli'nin kızı Gökçe Uyanık ile birlikte söz konusu taşınmazda ikamet ettiğini, konut olarak kullandıklarını konutun aile yurdu olmaya uygun olduğunu belirterek TMK-386 ve devam eden maddeleri uyarınca aile yurdu haline getirilmesine karar verilmesini talep ettiği,Yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 25/05/2023 tarih ve 2023/325 esas, 2023/504 sayılı kararı ile "Davanın KABULÜ İLE; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mah., 2667 Ada, 1 parsel, A Blok, K: 1, bağımsız bölüm no:8'de kayıtlı taşınmazda AİLE YURDU KURULMASINA," dair istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmekle, karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulmaması üzerine hükmün01/08/2023 tarihli olarak kesinleştiği,

Davacı Ayşegül Benli'den alacaklı olanların ve aile yurdu kurulması yüzünden haklarının zedelenmesi ihtimalli bulunan kişilerin itirazlarının iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde mahkememize bildirebilecekleri hususlar İLANEN tebliğ olunur. 12/12/2023