T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 27.09.2025 - 00:00
2016/296 Esas
İLAN METNİ
Davacı ABDURRAHMAN BULUT ile Davalılar ABDULKADİR BULUT v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan muhtesatın tespiti davası neticesinde; 18/10/2024 gün, 2016/296 E., 2024/511 K. Sayılı kararımızla davanın reddine karar verilmiş olup Davalılar Abdulkadir BULUT ve Abdulkerim BULUT'un adresleri meçhul olduğundan hüküm özeti işbu davalılara ilanen tebliğ olunur.