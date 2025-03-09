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        T.C. BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2025 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2021/1452 Esas
        18.02.2025

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;
        Davacı Serkan HATİPOĞLU tarafından Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Davutdede Mahallesi, 4981 ada, 6 parsel, 3 ve 5 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla, Timur ve Melahat'den olma, 18/12/1990 doğumlu, Davalı Uygar Cem ORUÇ'un bildirilen adresine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresi belirlenememiştir. Bu nedenle davalı Uygar Cem ORUÇ'un,duruşmanın bırakıldığı 29/05/2025 günü saat 10:15'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, geçerli bir mazeretinin olmadığı takdirde yargılamaya devam olunacağı, yokluğunda işlem yapılacağı/karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02187068
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