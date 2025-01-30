T.C.

BURSA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2023/495-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Vural ve Muhterem oğlu, 17/10/1987 doğumlu, (TC.No: 11*******04) sanık SADETTİN TANRIKULU hakkında Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 28/03/2024 tarih ve 2023/495 esas, 2024/210 karar sayılı kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 2 hafta sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Kararın gazetede ilan tarihinden 2 hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.