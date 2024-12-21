T.C.

BURSA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2023/771-Ceza Dava Dosyası

17.12.2024

İLAN



Abdulhafız ve Zahra oğlu, 01/01/2000 doğumlu, (TC.No: 99*******10) sanık Nasır Ahmad Ataı Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2024 tarih ve 2023/771 esas, 2024/311 karar sayılı kararı ile 1 yıl 8 Ay Hapis ve 80.00 TL. Para cezasının CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karar verilmiş olup, kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, İtiraz yasa yolu açık olmak üzere ve belirtilen süreler içerisinde başvurulmadığı taktirde kesinleşmek üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.