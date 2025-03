T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/52 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi 127 ada 31 ve 127 ada 32 parsel sayılı taşınmazlar

MEVKİİ :Yılancık

PAFTA NO :

ADA NO : 127

PARSEL NO : 31-32

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.439,47-605,36

MALİKİN ADI VE SOYADI : EREN OZAN KURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/52 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 08/04/2025 tarihinde saat 10.35'te yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/02/2025