T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/384 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Şahinler Mahallesi 112 ada 40 ve 112 ada 41 parsel sayılı taşınmazlar

MEVKİİ :Kızılçırgı

PAFTA NO :

ADA NO : 112

PARSEL NO : 40-41

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.858,75-2.508,67

MALİKİN ADI VE SOYADI : NUSRET KÜÇÜKDERELİ;

HASAN KÜÇÜKDERELİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/74 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 21.01.2025 tarihinde saat 10.25'te yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024