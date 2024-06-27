T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/383 Esas



Davacı Murat Rüştü Akman tarafından davalı Ali Murat Kiper ve diğerleri aleyhine açılan miras payının devri sözleşmesine bağlı tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ALİ MURAT KİPER'in bildirilen adresine tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır. Davalı ALİ MURAT KİPER'e ( TC Kimlik No: 146*****308) bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalıya; mahkememiz dosyasına Fen Bilirkişisi tarafından 28/03/2024 ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi tarafından 12/05/2024 tarihinde sunulan bilirkişi raporunda sonuç kısmında özetle; "Dava konusu tapuda Balıkesir ili, Gömeç İlçesi, Karaağaç Mah. 174 ada 252 parsel nolu 101,29 m2 alanlı, bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın keşif tarihi 25/03/2024 tarihi itibariyle 13.500.000 TL, dava tarihi 27/09/2018 tarihi itibariyle 1.825.211 TL, ölüm tarihi 14/12/2005 tarihi itibariyle 512.601 TL olduğu.." bildirilir rapor düzenlendiği ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.