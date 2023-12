T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/260 Esas



KARAR NO : 2023/758



Davalı : JAVAD SHAHSAVARI

Davacı Shıva Tavakolı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalıyagerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜ ile,

Afganistan uyruklu Shırmohamad ve Sıma kızı, 01/01/1997 doğ. 999770039332yabancı kimlik no'lu Shıva Tavakolı ile yine Afganistan uyruklu, Bibigül ile Mohammadenver oğlu, 01/01/1986 doğumlu, 99968431650 Yabancı Kimlik no'lu bsn 5'de nüfusa kayıtlı Şeref ve Sıdıka oğlu, 25/05/1996 doğumlu 12412850418 T.C Kimlik no'lu Javad Sahahsavarı'nın tam kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Müşterek çocuklar İdris Shahsavarı, Hakan Shahsavarı, Reza Shahsavarı'nın velayetlerinin anneye verilmesine,

Küçükler ile davalı anne arasında her ayın ilk ve üçüncü Cumartesi günü sabah 10,00’dan,Pazar günü akşamı saat 17,00'ye kadar, Dini bayramların 2. günü sabah 10,00'dan, 3. günü akşam saat 17,00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1'i saat 10.00’dan 31'i saat 17.00’ye kadar şahsi münasebet tesisine,

Velayet kendisine verilen davacıya T.M.K.’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün Çocuk Mallarının Korunmasıyla ile 4. maddesi uyarınca, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren

-Çocuğun malları varsa mal varlığının dökümünü gösteren bir defter tutarak 1 ay içerisinde ilgili defteri ilk derece mahkemesine vermesine,

-Çocuğun mallarında yapılan yatırımlarda önemli değişikler olması halinde bu durumu da ilk derece mahkemesine bildirilmesine,

-Çocuğun mallarını yönetmekte yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK 360-361 maddesi uyarınca mahkememizce resen gerekli önlemlerin alınarak gerekli işlemlerin yapılacağının velayet kendisine verilen davacıya ihtar olunmasına,

Karar kesinleştiğinde gereği için Nüfus Müdürlüğü gönderilmesine,

Karar kesinleştiğinde gereği için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Davada 269,85 TL.peşin harç, 269,85 TL.başvurma harcı alınması gerekli olup bu harçların davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, (Harç Tahsil No: 2023/297)

Davacı tarafça yapılan toplam 12.371,75 TL.tebligat, yazışma ve ilanen tebligat yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 17.900,00 TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarfolunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı ve vekili ile davalının yokluğunda karşı kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023