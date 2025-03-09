T.C. BURDUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURDUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/27 Esas



Davacı , BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , BURDUR İHTİYAÇ MADDELERİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, CANTAŞ DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HALİM TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİMGE TEMİZLİK İNŞAAT BİLGİSAYAR GIDA HİZMETLERİ TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememize açılan davanın; Burdur Belediye Başkanlığı'nın Ömer Akkanat'a ait ödediği, toplamda 3.395,14 TL'nin ödemenin yapıldığı 28/09/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı şirketler tarafından çalıştıkları döneme ilişkin payları oranında rücuen tahsiline karar verilerek taraflarına ödenmesine karar verilmesine ilişkin olduğu anlaşılmakla; Davalı HALİM TAAHHÜT İNŞAAT NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve dava dilekçesini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmekle:

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren HMK. gereğince usulüne uygun olarak cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, cevap dilekçesi ibrazınızda tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve delillerin bulundukları yer bilgilerini detaylı bildirmeniz için İKİ HAFTALIK SÜRE içinde mahkememize sunmanız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.