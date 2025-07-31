Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.08.2025 - 00:00
        T.C.
        BURDUR
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2025/202

        24/07/2025


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
        1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;
        2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,
        b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;
        c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;
        d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
        3-a)Mahkememizin 2025/202, 2025/203, 2025/204, 2025/205, 2025/206, 2025/207, 2025/208 , 2025/209, 2025/210, 2025/211 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 14/10/2025 günü saat 10:05 ile 10:50 saatleri arasında 5'er dakika arayla olduğu;
        b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

        Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2
        2025/202 İsmail Özcan Burdur/Merkez Çallıca Köyü 137
        144        		 340
        95        		 410,73
        759,96
        2025/203 Feden Burdur/Merkez Çallıca Köyü 130 258 1.303,83
        2025/204 Atılgan Hüseyin Sönmez Burdur/Merkez Çallıca Köyü 166 47 1.658,14
        2025/205 Necip Albayrak Burdur/Merkez Çallıca Köyü 136 18 528,68
        2025/206 Azime Bilkay
        Hamdi Matır        		 Burdur/Merkez Çallıca Köyü 138
        167
        130        		 196
        77
        188        		 359,50
        274,78
        534,66
        2025/207 Mehmet Ali Çiçek Burdur/Merkez Çallıca Köyü 133 78 782,09
        2025/208 Ali İhsan Akca
        Ayşeli Göçer
        Ayşeli Oflaz
        Emine Savaş
        Fevzi Akça
        Hasan Hüseyin Akça
        Hüseyin Akça
        İbrahim Akca
        Keziban Gürcan
        Mehmet Akça
        Nezire Esen
        Şerife Aygün
        Vedat Akça
        Zehra Kartal
        Zeynep Akca        		 Burdur/Merkez Çallıca Köyü 166 55 481,89
        2025/209 Ahmet Kazan
        Arzı Aydoğdu
        Ayşe Çelik
        Ayşe Kazan
        Erol Kazan
        Hatice Coşkun
        Hurşit Göçer
        İbrahim Yılmaz
        Keziban Çevik
        Mehmet Kazan
        Mehmet Kazan
        Mehmet Kazan
        Mehmet Yılmaz
        Musa Kazan
        Sultan Kazan
        Veli Kazan
        Veli Dede Göçer
        Yaşar Kazan
        Zeynep Özgün        		 Burdur/Merkez Çallıca Köyü 133 128 736,93
        2025/210 Ali Çiçek
        Dudu Kara
        Duygu Çiçek
        Fatma Çiçek
        Gülsüm Çiçek
        Hatice Saruhan
        Murat Çiçek
        Ramazan Çiçek
        Ramazan Çiçek        		 Burdur/Merkez Çallıca Köyü 153
        137        		 136
        330        		 1.861,07
        491,25
        2025/211 Arif Dündar
        Fatma Saçar
        Gülperi Çetinkaya
        Gülsüm Saçar
        Halil İbrahim Saçar
        İlkay Bakır
        İzzet Dündar
        Mehmet Saçar
        Nazim Saçar
        Nurettin Saçar
        Nurten Bakır
        Osman Bakır
        Osman Saçar
        Sıddıka İşci
        Şenay Ersoy
        Şerife Dal
        Veli Saçar
        Zahide Yıldız        		 Burdur/Merkez Çallıca Köyü 130 256 1.468,67
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269123
        Yazı Boyutu