T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BURDUR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/202
24/07/2025
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3-a)Mahkememizin 2025/202, 2025/203, 2025/204, 2025/205, 2025/206, 2025/207, 2025/208 , 2025/209, 2025/210, 2025/211 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 14/10/2025 günü saat 10:05 ile 10:50 saatleri arasında 5'er dakika arayla olduğu;
b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
|Dosya
|Davalı
|İl/İlçe
|Köy/Mevkii
|Ada
|Parsel
|Mülkiyet m2
|2025/202
|İsmail Özcan
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|137
144
|340
95
|410,73
759,96
|2025/203
|Feden
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|130
|258
|1.303,83
|2025/204
|Atılgan Hüseyin Sönmez
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|166
|47
|1.658,14
|2025/205
|Necip Albayrak
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|136
|18
|528,68
|2025/206
|Azime Bilkay
Hamdi Matır
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|138
167
130
|196
77
188
|359,50
274,78
534,66
|2025/207
|Mehmet Ali Çiçek
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|133
|78
|782,09
|2025/208
|Ali İhsan Akca
Ayşeli Göçer
Ayşeli Oflaz
Emine Savaş
Fevzi Akça
Hasan Hüseyin Akça
Hüseyin Akça
İbrahim Akca
Keziban Gürcan
Mehmet Akça
Nezire Esen
Şerife Aygün
Vedat Akça
Zehra Kartal
Zeynep Akca
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|166
|55
|481,89
|2025/209
|Ahmet Kazan
Arzı Aydoğdu
Ayşe Çelik
Ayşe Kazan
Erol Kazan
Hatice Coşkun
Hurşit Göçer
İbrahim Yılmaz
Keziban Çevik
Mehmet Kazan
Mehmet Kazan
Mehmet Kazan
Mehmet Yılmaz
Musa Kazan
Sultan Kazan
Veli Kazan
Veli Dede Göçer
Yaşar Kazan
Zeynep Özgün
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|133
|128
|736,93
|2025/210
|Ali Çiçek
Dudu Kara
Duygu Çiçek
Fatma Çiçek
Gülsüm Çiçek
Hatice Saruhan
Murat Çiçek
Ramazan Çiçek
Ramazan Çiçek
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|153
137
|136
330
|1.861,07
491,25
|2025/211
|Arif Dündar
Fatma Saçar
Gülperi Çetinkaya
Gülsüm Saçar
Halil İbrahim Saçar
İlkay Bakır
İzzet Dündar
Mehmet Saçar
Nazim Saçar
Nurettin Saçar
Nurten Bakır
Osman Bakır
Osman Saçar
Sıddıka İşci
Şenay Ersoy
Şerife Dal
Veli Saçar
Zahide Yıldız
|Burdur/Merkez
|Çallıca Köyü
|130
|256
|1.468,67