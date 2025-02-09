T.C. BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/29 Esas

05.02.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ALİ ZEREN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 775 ada, 5 ve 6 nolu parsel sayılı taşınmazların maliklerinden olan Mustafa oğlu Ali hakkında Burdur Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03/10/20213 Tarih, 2013/575 Esas, 2013/765 Karar sayılı ilamı ile kayyımlık kararı verilmesine rağmen ilgililerin ortaya çıkmadığı ve haber de alınamadığı ve mirasçıların da bugüne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 588.maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir" hükmü gereğince; Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 775 ada, 5 ve 6 nolu parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan Mustafa oğlu Ali'nin kendileri ya da mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı mahkememiz dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 05/02/2025