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        T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2024 - 00:00
        T.C.
        BURDUR
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        ESAS NO : 2020/475
        KARAR NO : 2024/351


        SANIK : FLORIN ADAM, Alaxsanduru ve Georgeta oğlu 1975 Romanya d.lu
        S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
        SUÇ TARİHİ : 25/07/2016
        KARAR TARİHİ : 05/09/2024
        Mahkememizin 2020/475 esas ve 2024/351 karar sayılı dosyasında sanık Florın ADAM hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 23.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02093905
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