        T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.09.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/523 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        19.06.2025

        Davacı Hafize Geyik tarafından hasımsız olarak açılan gaiplik davasını mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara kararınca;Gaip olduğu iddia edilen Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Elbaşı Mah. Cilt:40, Hane No:53 BSN: 17'de nüfusa kayıtlı Yunus ve Hayriye oğlu, 10/06/1941 Bünyan doğumlu 49474113328 TC kimlik numaralı Yüksel AKCAN'ın gaipliği hakkında bilgisi ve görgüsü olanların mahkememizin 2024/523 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaibin mahkememize müracaat etmesi ilanen tebliğ olunur.19.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02285894
