T.C. BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2023/288 Esas KAMULAŞTIRMA İHTARATI Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu KAYSERİ İLİ, BÜNYAN İLÇESİ, YAVUZSELİM MAHALLESİ 860 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN davacısı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından kullanılmak suretiyle kamulaştırılması için Mahkememizde dava açılmış olup; Davalı VEDAT ULU olup, davalının 30 gün içerisinde idari yari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal davası açılmadığı takdirde dava açıldığına ilişkin belge ve yürütmeyi durdurma kararı ibraz etmediği takdirde işlemin kesinleşeceği ve taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği, (TEDAŞ) mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hangi bankaya yatırılacağı (Bünyan Ziraat Bankası) konuya ve taşınmaza malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin tebligat tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize bildirmesi gerektiği aksi takdirde davaya itirazının olmadığının kabul edileceği ihtar olunur.