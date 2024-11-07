T.C.

BUCAK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/314 Esas

14/10/2024

İLAN METNİ



Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı GÜLSÜM TÜRE arasında mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan tensip ara kararı uyarınca;

Burdur ili Bucak ilçesi Cami Mahallesi Cilt No: 002/01, sayfa 58'de nüfusa kayıtlı Zeynep ve Süleyman kızı Bucak 1314doğumluGÜLSÜM TÜRE'nin kayıp olduğu ve gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, gaipliğine karar verilmesi istenilen kişi hakkında bilgisi bulunan, gören, duyan kimselerin iş bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize müracaatla bilgi vermesi ilanen duyurulur.