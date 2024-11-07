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        T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2024 - 00:00
        T.C.
        BUCAK
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/314 Esas

        14/10/2024

        İLAN METNİ


        Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı GÜLSÜM TÜRE arasında mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan tensip ara kararı uyarınca;
        Burdur ili Bucak ilçesi Cami Mahallesi Cilt No: 002/01, sayfa 58'de nüfusa kayıtlı Zeynep ve Süleyman kızı Bucak 1314doğumluGÜLSÜM TÜRE'nin kayıp olduğu ve gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, gaipliğine karar verilmesi istenilen kişi hakkında bilgisi bulunan, gören, duyan kimselerin iş bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize müracaatla bilgi vermesi ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02117704
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