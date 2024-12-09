T.C. BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO:2024/707

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Mustafa ve Fatma'dan olma 01/07/1897 doğumlu muris Osman Danış'an yapılan tüm araştırmalara rağmen yasal mirasçıları belirlenemediğinden müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı ilk tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.