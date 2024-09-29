T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/239,2024/241, 2024/243 Esas Sayılı Dosyalar
DAVACI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Esas
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Davalı
|Baba Adı
|2024/239
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|191
|1
|Ahmet İvgin
|İsmail
|186
|29
|2024/241
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|191
|5
|Mehmet Akmalı
|Hasan
|192
|6
|2024/243
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|197
|37-38
|Ali Menteşeli
|Mehmet
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2024/239,2024/241, 2024/243 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 10/10/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 03/09/2024