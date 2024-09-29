T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/239,2024/241, 2024/243 Esas Sayılı Dosyalar

DAVACI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esas İl/İlçe Mahalle Ada Parsel Davalı Baba Adı 2024/239 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 191 1 Ahmet İvgin İsmail 186 29 2024/241 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 191 5 Mehmet Akmalı Hasan 192 6 2024/243 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 197 37-38 Ali Menteşeli Mehmet

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2024/239,2024/241, 2024/243 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 10/10/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 03/09/2024