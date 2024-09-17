Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.09.2024 - 00:00

        İLAN

        T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/1658 Esas
        KARAR NO : 2024/465

        İLAN
        T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


        65809145468 T.C. Kimlik numaralı davalı Nazife Parmaksız adres bilgilerine ulaşılamaması ve tebligat yapılaması nedeniyle;
        Mahkememizin 30/04/2024 tarih 2022/1658 Esas 2024/465 Karar sayılı; "Sinop İli, Boyabat İlçesi, Tekke Köyü, 127 ada 7 parsel ve 150 ada 6 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından taraflar arasındaki ortaklığın taşınmazların tapu kaydındaki tüm takyitleriyle ve üzerinde bulunan muhdesatlarla birlikte satılarak ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE," şeklinde verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02090048
        Yazı Boyutu