T.C.

BOR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/621 Esas

26/11/2024



İLAN

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalılar , ADEM KAÇMAZ, GÜLTEN DENİZ, HİKMET GÖKÇE, İSMAİL KAÇMAZ, RECEP KAÇMAZ, SEZER KAÇMAZ, SULTAN PINAR KAÇMAZ, TUĞBA KAÇMAZ, UFUK KAÇMAZ, YAĞMUR KAÇMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Niğde ili Bor ilçesi, Bent kavak mahallesi 1580 ada 18 parsel taşınmazın ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün 154 kV G4-Bor-2GES TM - Bor OSB TM Enerji İletim Hattıve154 kV G4-Bor- 3 GES TM- Bor TM Enerji İletim Hattı altında kalan bir kısım taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 03/05/2023 tarihli ve 15-1sayılıkamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 12/05/2023 Tarih ve 58336634-752.01.01-188411 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun27/10/2023 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.