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        T.C. BOLU 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2025 - 00:00
        T.C. BOLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/607 Esas

        DAVALI : FERHAT ÇELEN CHAVCAVADZE STR. 36/50 BATUM -GÜRCİSTAN


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında
        Davacı FİKRİYE ÇELEN vekilinin dava dilekçesinde; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk ALPER ÇELEN'in velayetinin davacıya verilmesine, İleride iştirak nafakasına dönüştürülmek ve her yıl ÜFE oranınında artırılmak üzere müşterek çocuk Alper ÇELEN için aylık 15000,00 TL ve davacı için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 10000,00 TL tedbir nafakasına (toplam 25.000,00 TL) hükmedilmesine ,Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 400.000,00 TL maddi, 400.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,5 adet 20 gr adana burması,1 adet altın saat, 1 adet beşibirlik, 1 adet kalın beşibirlik zinciri, 22 ayardan 20 gr. olan 2 adet bilezik, 1 adet reşat altın, 7 adet çeyrek altın, 5 adet gram altının oluşan ziynet eşyalarına ilişkin olarak fiili ödeme tarihindeki güncel bedellerinin dava tarihinden itibaren işletilecek olan yasal faiz ile beraber fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla (belirsiz alacak davası olarak) şimdilik 10.000 TL'nin davalı eşten alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
        Davalı FERHAT ÇELEN'in CHAVCAVADZE STR. 36/50 BATUM -GÜRCİSTAN adresine tebligat yapılamadığından, davalının başkaca adresi de tespit edilemediğinden, "6100 Sayılı HMK'nın 127.maddesine göre dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmanızın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakanın hangi delillerle ispat edeceğinizi ayrıca belirtmeni, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur."

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02169704
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