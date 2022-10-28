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        T.C. BODRUM 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.01.2024 - 00:00
        T.C.
        BODRUM
        7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2019/130
        KARAR NO : 2022/500
        KARAR TARİHİ : 28/10/2022
        SIFATI : Sanık
        ADI SOYADI : PERIZAT NARBAEVA
        BABA ADI : Tahir
        ANNE ADI : Risa
        DOĞUM YERİ / TR : 1989 KIRGIZİSTAN
        SUÇ : İftira
        KARAR : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına


        Mahkememizin 2019/130 Esas 2022/500 Karar sayılı dosyasında sanık Perızat NARBAEVA hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı mağdurun adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960324
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