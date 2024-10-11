T.C. BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



T.C. BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/114 Esas

DAVALI : SERDAR BAŞDUVAR



Davacı Pınar Ezim Başduvar ile davalı Serdar Başduvar arasında Mahkememizde görülmekte olan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası kapsamında;

Davalı Serdar Başduvar'ın adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından ilanen tebligata karar verildiği anlaşılmakla davacı tarafça; tarafların 2013 yılında evlendikleri, tarafların iki tane müşterek çocuklarının olduğunu, davalının düzensiz bir bir hayat yaşadığını, çoğu zaman eve gelmediğini ve müşterek çocuklarla ilgilenmediğini, bu sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilmesi talepli dava açılmış olup, işbu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesinin masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız , davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız HMK 186 uyarınca tahkikatın bittiği celsede aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda gıyabınızda yargılamaya devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.