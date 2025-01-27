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        T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.01.2025 - 00:00
        T.C.
        BODRUM
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        TASFİYENİN KAPATILMASI İLANI

        ESAS NO: 2017/4 Tereke

        Mahkememizde açılan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davasının 27/12/2024 tarihli ek kararı gereğince; müteveffa Rasin BERK (T.C. Kimlik No: 42817968050) hakkında Mahkememizce İİK.nun 254. Maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA, tasfiyenin kapatılması kararının İİK.nun 254/son maddesi gereğince ilanına karar verilmiş bulunduğu, İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ ve gereği ilan olunur. 27/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163364
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