T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/905 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu ABDULLAH DEMİR(TCKN:578****258) tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi Saha Mahallesinde bulunan krokide A harfi ile gösterilen tapulama harici4160.08 m2 lik taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ