T.C. BİNGÖL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. BİNGÖL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Sanık Kemal ve Hüsniye oğlu, 14/09/1977 Bingöl doğumlu, Bingöl Merkez Küçüktekören köyü nüfusuna kayıtlı, TC:18370600072 Mehmet Zeki ELÇİ hakkında mahkememizin 19/11/2024 tarih ve 2024/237 esas, 2024/406 karar sayılı kararı ile mahkumiyetine karar verildiği, ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.