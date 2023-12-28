T.C. BİNGÖL 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sanık Kadir ve Neval kızı, 14/07/1999 Bakırköy doğumlu, İstanbul/Şişli/Halide Edip Adıvar mahallesi nüfusuna kayıtlı Gözde İLDOKUZ hakkında Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 18/07/2023 tarih ve 2022/445 esas, 2023/352 karar sayılı kararı ile Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa kararın tebliğ edilmediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununu 28 ve 29. Maddeleri uyarınca gazete ve İnternet sitesinde ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.