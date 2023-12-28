Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BİNGÖL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. BİNGÖL 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
        İLAN

        Sanık Kadir ve Neval kızı, 14/07/1999 Bakırköy doğumlu, İstanbul/Şişli/Halide Edip Adıvar mahallesi nüfusuna kayıtlı Gözde İLDOKUZ hakkında Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 18/07/2023 tarih ve 2022/445 esas, 2023/352 karar sayılı kararı ile Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa kararın tebliğ edilmediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununu 28 ve 29. Maddeleri uyarınca gazete ve İnternet sitesinde ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956664
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu