T.C. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

- Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır. - İhaleye çıkarılacak taşınmazın bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

SIRA NO

TAŞINMAZIN ADRESİ

CİNSİ ADA

PARSEL

SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMNİNAT

BEDELİ İHALE SAATİ

1 Bilecik İli, Merkez İlçe İstiklal Mah. Hükümet Cad No:4

89 Ada 15 Parsel Merkez/Bilecik İşyeri 7632,84 m2 (natamam)

89/15

148.000.000,00 TL+ KDV

4.440.000,00 TL

14:30

- İhale 19/01/2024 Cuma günü saat 14:30 da yukarıda belirtilen saatlerde Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 1 sıra nolu taşınmaz için 5.000,00- TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. - İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir. –İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.). Nüfus Cüzdanı sureti Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekaletname Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı Geçici ve ek teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır.

İstekli tüzel kişilik ise;

Yukarıda sayılana, d, e, f ve g bentlerinde istenen belgeler, Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge, Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri, Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde;

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 1 maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a),(b), (c), (d),(e) ve (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7-İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 19/01/2024 Saat: 12:00'a kadar T.C. Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Merkez/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Sıra alındısı karşılığı teslim edilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

8-Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saati esastır.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



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