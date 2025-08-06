Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.08.2025 - 00:00
        T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı Devlet Su İşleri (DSİ)tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek,husumet Devlet Su İşleri'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Devlet Su İşleri adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 21.04.2025

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        1. 2025/81 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:40        		 565
        218        		 1- EMİNE ALTINTAŞ
        2- FATMA YAVUZ
        3- HASAN YAVUZ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 565 parsel (123,57 m2 irtifak alanı)
        218 parsel(243,52 m2 irtifak alanı)
        2. 2025/82 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:43        		 4067 1-ALİ RIZA GÜLER
        2- HEDİYE ALAN
        3- MUSTAFA GÜLER
        4- MÜNEVVER GÜLER        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4067 parsel ( 290,52 m2 irtifak alanı)
        3. 2025/83 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:45        		 674 1-ARİF GÜMÜŞ
        2-AZİZ GÜMÜŞ
        3- İSMAİL GÜMÜŞ
        4-YAŞARİYE BULGURCU        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 674 parsel ( 161,50 m2 irtifak alanı)
        4. 2025/84 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:48        		 643 1- ALAHATTİN ÇAK
        2- AYSER KAHRAMAN
        3- EMİN ÇAK
        4- ERGÜL ATAY        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 643 parsel ( 466,07 m2 irtifak alanı)
        5. 2025/85 Gün: 06/01/2026
        Saat:09:50        		 3744 1- MEHMET BEL BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 3744 parsel ( 429,33 m2 irtifak alanı)
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        6. 2025/86 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:53        		 705 1- PENBE KURU
        2- ŞERİFE HANLI        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 705 parsel (746,36 m2 irtifak alanı)
        7. 2025/87 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:55        		 671 1- HARUN ÇAKIR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 671 parsel ( 405,15 m2 irtifak alanı)
        8. 2025/88 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:09:58        		 4180 1- HÜSEYİN ERDOĞAN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4180 parsel ( 351,55 m2 irtifak alanı)
        9. 2025/89 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:00        		 3825 1- MEHMET ATAY BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 3825 parsel ( 139,76 m2 irtifak alanı)
        10. 2025/90 Gün: 06/01/2026
        Saat:10:05        		 4055 1- MEHMET ETİKE BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4055 parsel ( 396,03 m2 irtifak alanı)
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        11. 2025/91 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:10        		 4077 1- MEHMET KÖSE BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4077 parsel (28,36 m2 irtifak alanı)
        12. 2025/92 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:15        		 4162 1- SEHER PARLAR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4162 parsel ( 205,32 m2 irtifak alanı)
        13. 2025/93 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:20        		 217 1- AYNUR SARMAŞIK
        2- EMİNE ONSEKİZ
        3- HASAN BEL
        4- HATİCE YILDIRIM
        5- MAKSUDİYE BÜLBÜL
        6- MEHMET BEL
        7- MEHMET BÜLBÜL
        8- MEHMET PARMAK
        9- MESADET VAROL
        10- MESUT PARMAK
        11- MUSTAFA PARMAK
        12- NAZMİYE ÖZ
        13- ÖMRÜYE ÖZ
        14- ÖZNUR ERBERBER
        15- PENBE AKÇA
        16- ŞENGÜL
        DEMİRCİOĞLU
        17- ŞÜKRİYE
        YALINKILIÇ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 217 parsel ( 90,14 m2 irtifak alanı)
        14. 2025/94 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:25        		 397
        563        		 1- ABDİ OĞUZ
        2- BUSE CANSIZ
        3- FATİH OĞUZ
        4- FATMA OĞUZ ÇINAR
        5- GÜLAY OĞUZ
        6- TUĞBA OĞUZ
        7- TUĞÇE OĞUZ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 397 parsel ( 316,93 m2 irtifak alanı)
        563 parsel ( 477,66 m2 irtifak alanı)
        15. 2025/95 Gün: 06/01/2026
        Saat:10:30        		 225 1- ERGÜL KURU BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 225 parsel ( 224,3 m2 irtifak alanı)
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        16. 2025/96 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:35        		 652
        653        		 1- YILMAZ BİL BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 652 parsel (487,63 m2 irtifak alanı)
        653 parsel(12,1 m2 daimi irtifak)
        17. 2025/97 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:40        		 894 1- RESA GÖKKAYA BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 894 parsel ( 205,7 m2 irtifak alanı)
        18. 2025/98 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:45        		 489 1-EMİN KÜÇÜK BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 489 parsel ( 211,34 m2 irtifak alanı)
        19. 2025/99 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:10:50        		 569
        4013        		 1- ERTUĞRUL EMİR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 569 parsel (68,36 m2 irtifak alanı)
        4013 parsel(151,42 m2 daimi irtifak)
        20. 2025/100 Gün: 06/01/2026
        Saat:10:55        		 429 1- FUAT ORUÇ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 429 parsel ( 262,58 m2 irtifak alanı)
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        21. 2025/101 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:00        		 4166 1- OSMAN EFE
        2- MUSTAFA EFE        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4166 parsel (338,01 m2 irtifak alanı)
        22. 2025/102 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:05        		 4047 1- MEHMET ZENGİN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4047 parsel ( 514,42 m2 irtifak alanı)
        23. 2025/103 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:10        		 654 1- HAYRİYE ÜÇLER BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 654 parsel ( 132,59 m2 irtifak alanı)
        24. 2025/104 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:15        		 908 1- HÜRMÜZ AKICI BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 908 parsel ( 445,88 m2 irtifak alanı)
        25. 2025/105 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:20        		 1849 1- MUHARREM ENDER KARVAR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 1849 parsel ( 889,78 m2 irtifak alanı)
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        26. 2025/106 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:25        		 431 1-BAYRAM KABASAKAL BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 431 parsel (193,46 m2 irtifak alanı)
        27. 2025/107 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:30        		 423 1- AHMET ZENGİN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 423 parsel ( 512,67 m2 irtifak alanı)
        28. 2025/108 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:45        		 864 1- HÜSEYİN KAN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 864 parsel
        29. 2025/109 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:35        		 399 1- MÜZEYYEN TELSİZ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 399 parsel
        30. 2025/110 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:40        		 402 1- DİLEK KARA BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 402 parsel
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        31. 2025/111 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:45        		 523 1- KEMAL ÖZEN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 523 parsel
        32. 2025/112 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:50        		 4007 1- MİHRİYE UÇAR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4007 parsel
        33. 2025/113 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:11:55        		 4057 1- HÜSEYİN BEL BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4057 parsel
        34. 2025/114 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:00        		 264 1- MUHLİS KURU BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 264 parsel
        35. 2025/115 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:05        		 219 1- OSMAN ÖZDEMİR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 219 parsel
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        36. 2025/116 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:10        		 365 1- OSMAN TRAK BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 365 parsel
        37. 2025/117 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:15        		 514 1- YELDA KARAAĞAÇ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 514 parsel
        38. 2025/118 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:20        		 655 1- MUSTAFA ÖZ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 655 parsel
        39. 2025/119 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:50        		 660 1- BEHİYE SÜTÇÜ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 660 parsel
        40. 2025/120 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:25        		 663 1- CEVAT FİYDAN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 663 parsel
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        41. 2025/121 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:55        		 676 1- SABRİ TOSUN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 676 parsel
        42. 2025/122 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:12:30        		 396 1- MEHMET AYDIN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 396 parsel
        43. 2025/123 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:13:45        		 672 1-BURAK KARAKOYUN BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 672 parsel
        44. 2025/124 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:13:50        		 670 1- FERHAT SİVRİ
        2- KEMAL SİVRİ
        3- MEHMET SİVRİ
        4- SADİYE TUZCU
        5-SEVTAP SİVRİ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 670 parsel
        45. 2025/125 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:13:55        		 4018 1- FATMA TETİK
        2- HATİCE KOYUCU
        3- HÜSEYİN ERDOĞAN
        4- MEHMET ADA
        5- NEVİN KÜÇÜKOĞLU
        6- REFEDAR DEMİR
        7- ZİYA ADA        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4018 parsel
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        46. 2025/126 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:00        		 379 1- YAŞARİYE AYKAÇ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 379 parsel
        47. 2025/127 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:05        		 238 1-HASAN KARADAYI
        2- SELİM KARADAYI        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 238 parsel
        48. 2025/128 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:10        		 435 1-AYŞE ARSLAN
        2- HÜSEYİN DAL
        3- MUSTAFA DAL        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 435 parsel
        49. 2025/129 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:15        		 432 1- HASAN ADALI
        2-MAHMUT YAŞAR ADALI        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 432 parsel
        50. 2025/130 Gün: 06/01/2026
        Saat:14:20        		 4034 1- ALİ KAYMAK
        2- FATMA DENİZ
        3- HANİFE YÜKSEL
        4- HATİCE TURGUT
        5- MİNE KAYMAK ÜNLÜ
        6- NAGİHAN GÖKKAYA
        7- NEBURE SEVİNÇ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 4034 parsel
        .

        DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN
        51. 2025/131 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:25        		 3855 1- MESUT PARMAK BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 3855 parsel
        52. 2025/132 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:30        		 273
        4182        		 1- ARİFE TINGIR
        2- HASAN HÜSEYİN TINGIR
        3- EMİNE DAL
        4- ÖZGECAN DEMİRTAŞ
        5- ÖZGÜR DEMİRTAŞ        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 273 parsel
        4182 parsel
        53. 2025/133 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:35        		 389 1-GÜLAY DEMİRCİ
        2- KADİR YALÇIN ÇAKIR
        3- MUSTAFA ÇAKIR
        4- NİHAL BİNGÜL
        5- ŞEHİDE ÇAKIR
        6- ŞENAY ÇAKIR
        7- ŞERİFE ÇAK        		 BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 389 parsel
        54. 2025/134 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:14:40        		 648 1- ABTİ AÇIKGÖZ BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 648 parsel
        55. 2025/135 Esas Gün: 06/01/2026
        Saat:15:00        		 216 1- NİMET PINAR BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ 216 parsel
        .
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02242051
        Yazı Boyutu