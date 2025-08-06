T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri (DSİ)tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek,husumet Devlet Su İşleri'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Devlet Su İşleri adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 21.04.2025
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|1.
|2025/81 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:40
|565
218
|1- EMİNE ALTINTAŞ
2- FATMA YAVUZ
3- HASAN YAVUZ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|565 parsel (123,57 m2 irtifak alanı)
218 parsel(243,52 m2 irtifak alanı)
|2.
|2025/82 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:43
|4067
|1-ALİ RIZA GÜLER
2- HEDİYE ALAN
3- MUSTAFA GÜLER
4- MÜNEVVER GÜLER
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4067 parsel ( 290,52 m2 irtifak alanı)
|3.
|2025/83 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:45
|674
|1-ARİF GÜMÜŞ
2-AZİZ GÜMÜŞ
3- İSMAİL GÜMÜŞ
4-YAŞARİYE BULGURCU
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|674 parsel ( 161,50 m2 irtifak alanı)
|4.
|2025/84 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:48
|643
|1- ALAHATTİN ÇAK
2- AYSER KAHRAMAN
3- EMİN ÇAK
4- ERGÜL ATAY
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|643 parsel ( 466,07 m2 irtifak alanı)
|5.
|2025/85
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:50
|3744
|1- MEHMET BEL
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|3744 parsel ( 429,33 m2 irtifak alanı)
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|6.
|2025/86 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:53
|705
|1- PENBE KURU
2- ŞERİFE HANLI
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|705 parsel (746,36 m2 irtifak alanı)
|7.
|2025/87 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:55
|671
|1- HARUN ÇAKIR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|671 parsel ( 405,15 m2 irtifak alanı)
|8.
|2025/88 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:09:58
|4180
|1- HÜSEYİN ERDOĞAN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4180 parsel ( 351,55 m2 irtifak alanı)
|9.
|2025/89 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:00
|3825
|1- MEHMET ATAY
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|3825 parsel ( 139,76 m2 irtifak alanı)
|10.
|2025/90
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:05
|4055
|1- MEHMET ETİKE
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4055 parsel ( 396,03 m2 irtifak alanı)
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|11.
|2025/91 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:10
|4077
|1- MEHMET KÖSE
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4077 parsel (28,36 m2 irtifak alanı)
|12.
|2025/92 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:15
|4162
|1- SEHER PARLAR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4162 parsel ( 205,32 m2 irtifak alanı)
|13.
|2025/93 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:20
|217
|1- AYNUR SARMAŞIK
2- EMİNE ONSEKİZ
3- HASAN BEL
4- HATİCE YILDIRIM
5- MAKSUDİYE BÜLBÜL
6- MEHMET BEL
7- MEHMET BÜLBÜL
8- MEHMET PARMAK
9- MESADET VAROL
10- MESUT PARMAK
11- MUSTAFA PARMAK
12- NAZMİYE ÖZ
13- ÖMRÜYE ÖZ
14- ÖZNUR ERBERBER
15- PENBE AKÇA
16- ŞENGÜL
DEMİRCİOĞLU
17- ŞÜKRİYE
YALINKILIÇ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|217 parsel ( 90,14 m2 irtifak alanı)
|14.
|2025/94 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:25
|397
563
|1- ABDİ OĞUZ
2- BUSE CANSIZ
3- FATİH OĞUZ
4- FATMA OĞUZ ÇINAR
5- GÜLAY OĞUZ
6- TUĞBA OĞUZ
7- TUĞÇE OĞUZ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|397 parsel ( 316,93 m2 irtifak alanı)
563 parsel ( 477,66 m2 irtifak alanı)
|15.
|2025/95
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:30
|225
|1- ERGÜL KURU
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|225 parsel ( 224,3 m2 irtifak alanı)
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|16.
|2025/96 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:35
|652
653
|1- YILMAZ BİL
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|652 parsel (487,63 m2 irtifak alanı)
653 parsel(12,1 m2 daimi irtifak)
|17.
|2025/97 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:40
|894
|1- RESA GÖKKAYA
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|894 parsel ( 205,7 m2 irtifak alanı)
|18.
|2025/98 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:45
|489
|1-EMİN KÜÇÜK
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|489 parsel ( 211,34 m2 irtifak alanı)
|19.
|2025/99 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:50
|569
4013
|1- ERTUĞRUL EMİR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|569 parsel (68,36 m2 irtifak alanı)
4013 parsel(151,42 m2 daimi irtifak)
|20.
|2025/100
|Gün: 06/01/2026
Saat:10:55
|429
|1- FUAT ORUÇ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|429 parsel ( 262,58 m2 irtifak alanı)
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|21.
|2025/101 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:00
|4166
|1- OSMAN EFE
2- MUSTAFA EFE
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4166 parsel (338,01 m2 irtifak alanı)
|22.
|2025/102 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:05
|4047
|1- MEHMET ZENGİN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4047 parsel ( 514,42 m2 irtifak alanı)
|23.
|2025/103 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:10
|654
|1- HAYRİYE ÜÇLER
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|654 parsel ( 132,59 m2 irtifak alanı)
|24.
|2025/104 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:15
|908
|1- HÜRMÜZ AKICI
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|908 parsel ( 445,88 m2 irtifak alanı)
|25.
|2025/105 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:20
|1849
|1- MUHARREM ENDER KARVAR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|1849 parsel ( 889,78 m2 irtifak alanı)
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|26.
|2025/106 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:25
|431
|1-BAYRAM KABASAKAL
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|431 parsel (193,46 m2 irtifak alanı)
|27.
|2025/107 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:30
|423
|1- AHMET ZENGİN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|423 parsel ( 512,67 m2 irtifak alanı)
|28.
|2025/108 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:45
|864
|1- HÜSEYİN KAN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|864 parsel
|29.
|2025/109 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:35
|399
|1- MÜZEYYEN TELSİZ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|399 parsel
|30.
|2025/110 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:40
|402
|1- DİLEK KARA
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|402 parsel
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|31.
|2025/111 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:45
|523
|1- KEMAL ÖZEN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|523 parsel
|32.
|2025/112 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:50
|4007
|1- MİHRİYE UÇAR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4007 parsel
|33.
|2025/113 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:11:55
|4057
|1- HÜSEYİN BEL
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4057 parsel
|34.
|2025/114 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:00
|264
|1- MUHLİS KURU
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|264 parsel
|35.
|2025/115 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:05
|219
|1- OSMAN ÖZDEMİR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|219 parsel
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|36.
|2025/116 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:10
|365
|1- OSMAN TRAK
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|365 parsel
|37.
|2025/117 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:15
|514
|1- YELDA KARAAĞAÇ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|514 parsel
|38.
|2025/118 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:20
|655
|1- MUSTAFA ÖZ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|655 parsel
|39.
|2025/119 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:50
|660
|1- BEHİYE SÜTÇÜ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|660 parsel
|40.
|2025/120 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:25
|663
|1- CEVAT FİYDAN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|663 parsel
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|41.
|2025/121 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:55
|676
|1- SABRİ TOSUN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|676 parsel
|42.
|2025/122 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:12:30
|396
|1- MEHMET AYDIN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|396 parsel
|43.
|2025/123 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:13:45
|672
|1-BURAK KARAKOYUN
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|672 parsel
|44.
|2025/124 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:13:50
|670
|1- FERHAT SİVRİ
2- KEMAL SİVRİ
3- MEHMET SİVRİ
4- SADİYE TUZCU
5-SEVTAP SİVRİ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|670 parsel
|45.
|2025/125 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:13:55
|4018
|1- FATMA TETİK
2- HATİCE KOYUCU
3- HÜSEYİN ERDOĞAN
4- MEHMET ADA
5- NEVİN KÜÇÜKOĞLU
6- REFEDAR DEMİR
7- ZİYA ADA
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4018 parsel
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|46.
|2025/126 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:00
|379
|1- YAŞARİYE AYKAÇ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|379 parsel
|47.
|2025/127 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:05
|238
|1-HASAN KARADAYI
2- SELİM KARADAYI
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|238 parsel
|48.
|2025/128 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:10
|435
|1-AYŞE ARSLAN
2- HÜSEYİN DAL
3- MUSTAFA DAL
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|435 parsel
|49.
|2025/129 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:15
|432
|1- HASAN ADALI
2-MAHMUT YAŞAR ADALI
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|432 parsel
|50.
|2025/130
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:20
|4034
|1- ALİ KAYMAK
2- FATMA DENİZ
3- HANİFE YÜKSEL
4- HATİCE TURGUT
5- MİNE KAYMAK ÜNLÜ
6- NAGİHAN GÖKKAYA
7- NEBURE SEVİNÇ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|4034 parsel
.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|51.
|2025/131 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:25
|3855
|1- MESUT PARMAK
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|3855 parsel
|52.
|2025/132 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:30
|273
4182
|1- ARİFE TINGIR
2- HASAN HÜSEYİN TINGIR
3- EMİNE DAL
4- ÖZGECAN DEMİRTAŞ
5- ÖZGÜR DEMİRTAŞ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|273 parsel
4182 parsel
|53.
|2025/133 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:35
|389
|1-GÜLAY DEMİRCİ
2- KADİR YALÇIN ÇAKIR
3- MUSTAFA ÇAKIR
4- NİHAL BİNGÜL
5- ŞEHİDE ÇAKIR
6- ŞENAY ÇAKIR
7- ŞERİFE ÇAK
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|389 parsel
|54.
|2025/134 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:14:40
|648
|1- ABTİ AÇIKGÖZ
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|648 parsel
|55.
|2025/135 Esas
|Gün: 06/01/2026
Saat:15:00
|216
|1- NİMET PINAR
|BİLECİK İLİ,MERKEZ İLÇESİ, BAYIRKÖY MAHALLESİ
|216 parsel
.