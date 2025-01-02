T.C. BİGA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

BİGA

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/8 Tereke



Çanakkale İli Biga İlçesi Gemicikırı Mahallesi/Köyü, Cilt No:59, Hane No:28, BSN:17'de nüfusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Fatmadan olma 12193929938 TC kimlik nolu 04/12/1958 Gemicikırı doğumlu olup 27/04/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Mustafa Çömez'in Terekesinin Tasfiyesi talep edildiğinden; TMK.'nun 620 ve 621.maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 10/12/2024