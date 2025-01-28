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        T.C. BİGA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 29.01.2025 - 00:00
        T.C.BİGA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Dosya No: 2025/8 Ort. Gid. Satış

        İLAN

        Biga Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15/02/2024 tarih ve 2022/936 Esas, 2024/177 Karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen taşınmazların kıymet takdiri yapılmıştır. Hissedar 15082834900 TC kimlik nolu ŞERİFE ŞAHİN'in ikamet ettiği açık ve kesin adreslerinin tesbit edilemediğinden dosyamızdan yapılan kıymet takdirinin ilanen tebliğe karar verilmiştir. Biga Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'nca Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yenimahalle Köyü'ndeki1) 104 ada, 28 parseldeki 6.014,48 m2 tarla vasıflı taşınmaza 1.503.620,00 TL, 2) 142 ada, 2 nolu parseldeki 5.152,44 m2 tarla vasıflı taşınmaza 824.390,40 TL, 3) 132 ada, 15 parseldeki 3.471,78 m2 avlulu kerpiç ev vasıflı taşınmaza 3.027.264,00 TL değer biçilmiştir.Kıymet Takdiri raporlarına karşı hissedar Şerife Şahin'in kararın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre içerisinde Biga Sulh Hukuk Mahkemesinde "Kıymet Takdirine İtiraz" davası açabileceği aksi durumda kararın infazının yapılarak satış işlemlerinin yapılacağı ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163357
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