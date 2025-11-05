T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/471 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan taşınmazın

bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, SARICA Köyü tapuya 954 parsel no ile kayıtlı toplam 3.188,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : AHMET ŞENTÜRK vd.

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/471 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025