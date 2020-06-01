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        T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        T.C.
        BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N
        ESAS NO : 2020/6 Esas
        DAVACILAR : (İsmail Can Varisleri )
        1-YUSUF CAN -Kaldırımbaşı Köyü Biga
        2-REVASİYE AYNACI-Kaldırımbaşı Köyü Biga
        3-NEVRİYE KENAR- Esenyurt İstanbul
        DAVALILAR : ADEM YILMAZ, AHMET YILMAZ, CAHİDE ÖNER, FADİLE TÜRKAN, FATMA AYDIN, FİRDEVS UZUN,
        GÖNÜL GÜNGÖR YILMAZ, HALİSE ÖZDEMİR, HANİFE ÇEŞMECİ, HAYRİYE ETİK, HÜSEYİN PEÇEN,
        İSMAİL FAKÇI, MEHMET YILMAZ, MEZKÜRE KUTLUAY, OSMAN YILMAZ, ÖMER ŞEN, RECEP FAKÇI,
        RIDVAN FAKÇI, SAFFET PEÇEN, SAFURA ÖZTÜRK, SALİH AKGÜL, SEVGİ GÜNERİ, TEVFİK PEÇEN
        Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca ;
        Yukarıda ismi yazılı davacılar 09.01.2020 havale tarihli dava dilekçeleri ile, tapuda Osman oğlu Ömer adına kayıtlı iken yapılan intikal işlemi sonucunda elbirliği halinde tapuda mülkiyeti davalılar adına kayıtlanan dava konusu Çanakkale ili Biga İlçesi Hamdibey Mahallesi 3 ada 63 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi olan İsmail Can tarafından el senedi ile Zehra Kosof'tan 1975 yılında satın aldığını iddia ederek taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmişlerdir. Davaya konu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin ) TMK nun 713/4. Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde Biga 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/6 esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur. 23.11.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954883
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