T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/5 Esas

DAVALI : AYSEL TUNCER - TC: 1624***8808



Davacı BOTAŞ AŞ tarafından Konya İli, Beyşehir İlçesi Ağılönü Mahallesi, 0 Ada, 421 Parsel sayılı taşınmazın 343,77 m2 daimi irtifak ve 168,11 m2 geçici irtifak hakkı bakımından kamulaştırma kararı verilmesi talep edilmekle,

Davalı Aysel Tuncer'e gelinen aşama itibariyle tebliğ yapılamamış olması sebebiyle, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında aldırılan bilirkişi heyeti 25/01/2023 tarihli raporunda dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 7.009,79TL olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

İşbu ilanın, ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz, yine iki haftalık süre içerisinde yukarıda belirtilen bilirkişi raporuna karşı itirazlarınızı sunabileceğiniz, duruşma tarihi olarak belirlenen 12/02/2025 günü saat 11:25'te hazır bulunmadığınız yahut kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.