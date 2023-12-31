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        T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/709 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyada ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Derebucak Belediye Başkanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
        DOSYA NO
        YERİ
        ADA-PARSEL NO
        KAMULAŞTIRILAN M2
        ADI SOYADI
        2023/709
        Konya İli,
        Derebucak İlçesi,
        Sarayönü Mahallesi
        129 ada 154Parsel
        335,43 m² mülkiyet
        1-ABDULLAH AKTEKE
        2-ABDULLAH ŞAN
        3-ABDURRAHMAN ŞAN
        4-AYŞE GÜNER
        5-AYŞE ŞAN
        6-AYŞE YILMAZ
        7-BEKİR ŞAN
        8-DERYA JABRİ
        9-FATMA KAMAŞIK
        10-FATMA ŞAN
        11-FATMA YAKA
        12-FATMANA TAKAVCI
        13-GÖKHAN YAKA
        14-HALE KARACA
        15-HASAN YAKA
        16-HASAN ALİ ŞAN
        17-HASAN ALİ ŞAN
        18-HATİCE YAVUZARSLAN
        19-HAVVA SUCU
        20- HÜSEYİN AKTEKE
        21-HÜSEYİN ŞAN
        22-MEHMET ŞAN
        23-MEHMET HAKAN YAKA
        24-MUAMMER AKBAŞ
        25-MUSTAFA AKBAŞ
        26-MUSTAFA KEMAL ŞAN
        27-NECİP ŞAN
        28-RAMAZAN AKTEKE
        29-SALİH ŞAN
        30-ŞADİ ŞAN
        31-ZÜLEYHA ÖZTÜRK
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961605
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